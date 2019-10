É Vincenzo Romeo il nuovo dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Si è insediato lunedì Vincenzo Romeo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, incaricato della guida della Pasi, la Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Terni; a lui il Questore Messineo ha espresso i migliori auguri di buon lavoro.Dopo essersi laureato in Giurisprudenza a Napoli ed essere entrato in Polizia ha svolto numerosi incarichi di polizia giudiziaria, dedicandosi anche ad indagini su gruppi della criminalità organizzata, sempre a Napoli. Nel 2008 è stato assegnato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dove ha ricoperto diversi incarichi fino ad arrivare a quello di Direttore della stessa Direzione Centrale. Successivamente, dopo aver svolto le mansioni di Consigliere Ministeriale Aggiunto, è stato inviato in missione a Skopje, in Macedonia, nel ruolo di Esperto Residente di Lunga Durata per la realizzazione del progetto europeo Ipa «Fight Against Organized Crime: Cooperation In Criminal Justice»; dal 2016 al 2019 è stato invece inviato negli Stati Uniti in qualità di Esperto per la Sicurezza all’Ambasciata d’Italia a Washington.