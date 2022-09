Sabato 3 Settembre 2022, 00:35

Oggi pomeriggio, sabato 3 settembre, alle 15:30, dopo 10 anni, torna la Serie D allo stadio “Muzi” di Orvieto. Sarà Orvietana – Arezzo, anticipo della prima giornata di andata, a tenere a battesimo i neo promossi biancorossi della rupe e sarà sicuramente una grande festa di calcio e di sport.

Dopo settimane di preparazioni, riunioni, incontri e sopralluoghi, e dopo una montagna di norme, indicazioni e leggi sulla sicurezza da mettere in atto, oggi è tutto pronto. Pronta la squadra a scendere in campo per la sua prima partita in serie D del nuovo corso, pronto lo staff a gestire abbonamenti, ingressi, flussi e parcheggi, pronta la città a sostenere i propri colori, pronte le forze dell'ordine a garantire che tutto si svolga come deve.

E pronta sarà anche la tifoseria amaranto che da Arezzo ha letteralmente polverizzato i 400 tagliandi spediti da Orvieto tanto che ne sono stati inviati altri 200. C'è grande attesa, sia a Orvieto, sia tra i tifosi amaranto, e oggi pomeriggio in campo, l'una contro l'altra, ci saranno due squadre agguerrite, sugli spalti allo stesso modo ci saranno due tifoserie appassionate. Gli orvietani, per l'occasione, lasceranno agli ospiti la tribuna coperta andandosi ad accomodare in quella ospiti, scoperta, meno capiente, ma non meno “calda”.

In campo ci saranno da una parte Gianfranco Ciccone e i suoi in arrivo da un antipasto di Coppa che più gustoso non poteva essere con le due vittorie nette su Grosseto e Follonica, dall'altra la sempre favoritissima Arezzo, con un nuovo allenatore, Paolo Indiani, che lo scorso anno fu vittorioso alla guida del San Donato Tavarnelle.

I ragazzi di Ciccone sono pronti: la preparazione estiva è andata via liscia come l'olio e tra i nuovi arrivi il bomber Simone Tomassini, almeno fin qui, sta premiando le scelte della dirigenza. A proposito di arrivi, a vestire la maglia biancorossa ci sarà anche Ibrahim Traorè, classe 2002, il giovane attaccante centrale di nazionalità francese che da alcuni giorni era in prova e ieri è stato tesserato andando ad allungare l’elenco degli under in rosa. Forte dei suoi 193 cm di altezza e dell’esperienza accumulata nella Primavera della Spal, dove giocava nella scorsa stagione, sarà sicuramente di valido aiuto alla causa. Tra i biancorossi mancherà invece Omohonria, che deve scontare un residuo di squalifica di due giornate portatosi dietro dallo scorso anno, per il resto Bracaj e Del Prete hanno lasciato l’infermeria, dove rimane, comunque in recupero, l’infortunato di lungo corso Vicaroni.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Silvio Torreggiani di Civitavecchia, con lui ci saranno gli assistenti Manfredi Scribani di Agrigento e Salvatore Barbanera di Palermo.