E i tifosi della Ternana finiscono in bacheca: un artigiano crea le minicurve rossoverdi

Il rossoverde va di moda. Sempre ed ovunque. Pure per le idee regalo quando la passione per il tifo non conosce frontiere.è di Milano. Come tanti è un appassionato di calcio. Come tanti appassionati ha incrociato attraverso i canali social, Marco Barcarotti. «Ci siamo conosciuti su Facebook –rivela Luca Peis- ho visto che aveva scritto un libro e ho deciso di promuoverlo in un gruppo di tifo. Ho cercato di dargli un po’ di visibilità». Quindi è statoa chiederle di realizzare unarossoverde? «No e qui sta il bello. Un tifoso dell’Atalanta, mi ha chiesto di realizzare oltre a quella bergamasca, la minicurva della Ternana che ha la tifoseria nerazzurra gemellata. A questo punto ho pensato bene di avvertire Marco che ha pensato bene di contraccambiare, postando a sua volta le immagini della Curva Nord in miniatura, rigorosamente rossoverde». Successivamente ne ha realizzata un'altra con la scritta Quelli della Est.D’altra parte il legame tra Terni e Bergamo si è rafforzato anche durante il Covid-19 allorquando i tifosi dellaaderirono all’iniziativa della società di devolvere la cifra relativa al rateo delle gare che non sarebbero state viste, proprio all’ospedale di Bergamo. Il tutto insieme ad un assegno del presidente Stefano Bandecchi.Come è nata l’idea? «Sono sempre stato appassionato della mentalità Ultras e attratto, come tanti altri dal Subbuteo che a cinquant’anni ho rispolverato dalla soffitta. Così insieme ad un altro amico abbiamo cominciato a progettare l’idea di mettere in opera un settore che riproducesse la tipica curva da stadio. Tutti i calciatori sono in alluminio e dipinti a mano. La base è di legno e dipinta con lo spray. Un artigiano milanese ci ha preparato il plexiglass».Insomma c’è un vero e proprio lavoro artigiano? «Assolutamente che le persone stanno apprezzando in tutta Italia e per tutte le tifoserie. Pure le più piccole. Il passaparola social ha fatto il resto».E così la curva della Ternana finisce sulla scrivania degli appassionati e sugli scaffali dei tifosi che vogliono sempre disporre del calore della propria squadra del cuore accanto. Un'idea originale che premia ancora una volta lo spirito ultras in salsa rossoverde.