«E se tornasse Gesù?». E' il nuovo libro di padre Enzo Fortunato

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 17:01

ASSISI - «E se tornasse Gesù?». E' il titolo del nuovo libro di padre Enzo Fortunato. Propone un

viaggio attraverso le parole dei grandi autori della letteratura moderna e contemporanea e sarà in libreria dal 25 ottobre.

«E se tornasse Gesù?» è la domanda «al cuore del Cristianesimo - spiega l'autore -, del nostro vivere, del nostro amore, del nostro agire». Padre Fortunato propone quindi una «riflessione profonda, attraverso storia e letteratura». «Cosa possiamo imparare - aggiunge - dal modo in cui grandi autori hanno immaginato il ritorno di Cristo sulla terra? Prima di tutto che la modernità e la contemporaneità ci mettono di fronte a ciò che

la teologia ha sempre chiamato le questioni ultime o le domande essenziali. Flaiano, Michelstaedter, Tolstoj, Dostoevskij e altri, ciascuno a suo modo, ci dicono che nonostante tutte le apparenze contrarie, nonostante tutte le ironie e le demistificazioni, la verità evangelica mantiene per noi tutta la sua forza e la sua attualità».

Enzo Fortunato è francescano conventuale, giornalista e scrittore. Attualmente direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Padre spirituale dei giovani postulanti dal 1995 al 2004. E' stato professore presso la Pontificia Università Antonianum, l'Istituto teologico di Assisi e la Pontificia facoltà teologica San Bonaventura. Ha ideato la collana Orientamenti formativi francescani edita dal Messaggero. Ha collaborato con l'Osservatore Romano e scrive per Corriere della sera, Sole 24 ore e Huffington Post. Ha pubblicato recentemente

Francesco il Ribelle per Mondadori. E' anche voce di Rai Radio1 col programma In viaggio con Francesco. Conduce su Rai1 la rubrica Tg1 Dialogo con Piero Damosso.