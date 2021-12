E' morto il commercialista Giorgio Adeodato Norcia, cordoglio a Terni

Cordoglio a Terni per l'improvvisa scomparsa del commercialista Giorgio Adeodato Norcia. Professionista molto conosciuto e stimato in città, era stato colpito mercoledì scorso da un malore mentre era al lavoro nel suo studio nel centro di Terni. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Terni, Norcia è spirato nel pomeriggio di venerdì all'età di 68 anni. Molto conosciuto e stimato in città per la sua attività libero professionale – che negli anni lo aveva portato a collaborare con numerosi enti ed aziende - dal 2017 era anche vice presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Terni. Tra i primi ad esprimere cordoglio per la scomparsa di Giorgio Norcia, l'amministratore unico di Terni Reti Carlo Befani, con un toccante ricordo: «Caro Giorgio, così non vale. Martedì sera stavamo insieme, in azienda, a ragionare sui fatti e sulle decisioni, le azioni e i rischi. Mercoledì mattina ti sei inabissato, e oggi è arrivata la notizia che temevamo. Grazie di essere stato un revisore attento e competente, misurato e leale. E grazie per essermi stato vicino - e non eri tenuto a farlo - con la tua pacatezza intrisa di capacità e buonsenso, nei momenti in cui ho vissuto la classica ed ineliminabile solitudine del capo azienda. Un abbraccio a tua moglie e a Silvia, che in queste ore mi informava di te. Terni Reti perde un revisore di grande valore. La città perde un punto di riferimento solido. Io perdo un amico».