E' morto Angelo Deodati, per pochi mesi presidente della Ternana dopo Edoardo Longarini

E' morto a 86 anni Angelo Deodati. Nato nel 1935 a Pisoniano e attivo nel settore delle pulizie e dello smaltimento di rifiuti, Deodati è stato proprietario o socio di diverse società di calcio. Tra loro Viterbese, Latina, Frosinone, Livorno, Sambenedettese e Ancona. Fu anche per un breve periodo presidente della Ternana anche se non riuscì mai veramente a prendere il timone del club rossoverde in un periodo di grande confusione societaria. La sua avventura nel mondo del calcio inizia negli anni '90 nel Frosinone che lascia per acquistare la Viterbese ed in seguito il Livorno. Nel biennio 1996-1997 rileva da Edoardo Longarini l'Ancona poi nel luglio 1999 acquista il 60% del Latina. Nell'agosto 2010 entra nella Ternana di Edoardo Longarini, da cui aveva rilevato anche l'Ancona, ma la sua avventura in rossoverde è a dir poco problematica. Nonostante l'annuncio di voler subito puntare alla promozione in B, non riuscì mai a prendere formalmente il timone della società. Alla vigilia di Natale comunicò ai tifosi il suo disimpegno "essendo venuti meno i presupposti programmatici, gestionali a suo tempo concordati con la Proprietà e per sopraggiunti importanti impegni di lavoro" dopo anche un deferimento alla commissione disciplinare per mancata attestazione del pagamento di emolumenti dovuti ai propri tesserati e relativi contributi Irpef e Enpals entro i termini stabiliti. Il 15 marzo successivo conferma formalmente il suo abbandono dalla Ternana per l'impossibilità di rilevare la maggioranza del pacchetto azionario della società, ancora sotto sequestro giudiziario. Un mese più tardi Francesco Zadotti viene eletto nuovo presidente. Lascia la Ternana con la retrocessione in C2 dopo i playout persi con il Foligno, salvo poi il ripescaggio che consentì alla squadra di giocare in C1 anche l'anno successivo. Quindi prova ad entrare nell'Atletico Roma con l'intenzione di trasferirla a Pomezia e chiamarla Atletico Pomezia. Poi si interessa al Modena, al Civitavecchia, al Bari, di nuovo alla Viterbese, alla Sambenedettese, a L'Aquila e infine di nuovo al Latina.