Terni, la cantautrice Le Nora arriva a Torino: esibizione su un palco organizzato da Eurovision per i giovani talenti

Terni- Eleonora Vella, ternana, classe ’93, energia e grinta da vendere, arriva a Torino con un nuovo singolo e tanti progetti in testa.

"Sono troppo contenta. Canterò su un palco organizzato da Eurovision in collaborazione con Open Stage e Rockit.it, uno dei blog musicali più importanti in Italia. Questo significa che il mio nome inizia a girare, si fa sul serio ora!"- dice la giovane cantautrice, in arte Le Nora.

L'appuntamento è per oggi 14 maggio dalle 16, in Piazza Valdo Fusi, a Torino, la città che sta ospitando la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in seguito alla vittoria dei Maneskin al festival di Sanremo 2021.

Le Nora, che non è altro che il suo nome a metà, proprio per indicare la spontaneità attraverso la quale si vuole mostrare, sta lavorando ad un vero e proprio progetto. Dopo l'uscita del primo brano “UNO DUE TRE E 4” a novembre scorso, in cui si parlava delle ossessioni della mente umana e del secondo "Interessante", è fuori da poche settimane "Pesi da dividere" che sta già riscontrando un bel successo.

"Torino sarà un'importante occasione per farmi conoscere da molte persone. Non vedo l'ora di chiudere gli occhi per qualche secondo. Lo faremo tutti insieme, tra un brano e l'altro. Sto lavorando con tutte le mie forze per arrivare a raggiungere il massimo. La geografia non è mai stata il mio limite!" dichiara Eleonora, che intanto si sta dedicando alla preparazione dei live. Uno spettacolo breve ma intenso, che possa rappresentare a pieno la vera essenza di Le Nora e che vorrebbe portare in giro per l’Italia, passando ovviamente per la sua città, Terni. Eleonora sogna sempre più in grande e spera, un giorno, di poter parlare di dischi d’oro e grandi numeri. Che, intanto, sta raggiungendo sulla nuova piattaforma TikTok.

