PERUGIA - Inizia oggi la Festa della rete 2018, il più importante evento nazionale dedicato all’universo internet, che fino a domenica renderà Perugia un vero e proprio “hotspot” verso il web. I personaggi più amati e popolari del panorama saranno protagonisti di incontri, panel, dibattiti e approfondimenti che toccheranno molte tematiche a partire dal claim “Il web che ti meriti”. Si inizia oggi pomeriggio alle 15.00 con un panel istituzionale dal titolo “Living lab - open innovation a Monteluce. Città come acceleratore dell’innovazione”, che si svolgerà nel nuovo studentato Adisu a Monteluce. L’evento, presentato da Sviluppumbria, vedrà sette personalità approfondire altrettante aree tematiche, illustrando in un minuto quella che potrebbe essere la personale idea per sviluppare un concept legato al tema in questione. A parlare saranno per il turismo il giornalista, per l’ambiente la docente dell’Accademia Belle Arti, per la cultura il direttore del Teatro Stabile dell'Umbria, per l’area Digital Humanities il giornalista, per l’inclusione sociale e digitale lo Youtuber, per l’ambito bio-technology il professore, per la sicurezzadirettore comunicazione del Laboratorio Nazionale Cyber-Security. Ci si attende un vivace e costruttivo scambio di idee, introdotto da(presidente della Regione Umbria),(sindaco di Perugia),(assessore Innovazione e Agenda Digitale Regione Umbria),(rettore dell’Università degli Studi di Perugia) e(direttore generale Sviluppumbria), moderati daIl Comune di Perugia sarà protagonista oggi alle 17.30 del panel dal titolo "Figura di Nerd, le città a caccia di talenti”, ospitato dallo spazio creativo Officine Fratti. Un focus per rispondere al quesito su come oggi le città possano sempre più diventare luoghi in cui far sbocciare l'innovazione, grazie alla testimonianza di quattro perugini che si sono distinti nel panorama nazionale:(docente di Sociologia dei consumi e Sociologia della comunicazione IULM),(marketing manager Amazon Italia),(assessore Sviluppo economico Comune di Perugia),(chief operating officer Connexia),(segretario generale Fondazione Fits) e(start-up Sans Papier); modera. Tra le personalità del web più attese di questo evento ci sono senz’altro creatori di contenuti e Youtuber forti di un seguito paragonabile alle pop star della musica, che già in questa prima giornata di Festival saranno al centro di tre eventi alla Sala dei Notari. Alle 16.15, alias, sarà protagonista di un’intervista semi-seria condotta da. Alle 17.15 si resterà in tema con l’incontro “YouTube factory. Il primo hub per creators”: a confrontarsi, con la moderazione di, saranno quelli die l’assessore della Regione Umbria. Infine alle 21.30 l’inviato di Striscia la notiziaintervisteràsul tema “La creatività in rete: i Social come laboratorio condiviso”.Da segnalare, alle 17.00 al Centro servizi Alessi, l’incontro con lo scrittore e psicologo cognitivodal titolo “Cibersecurity: non chiederti se verrai attaccato, ma quando”. Di Corinto, tra i massimi esperti di cibersecurity, spiegherà come Linkedin venga usato dai servizi segreti cinesi, Instagram dagli estremisti dell’Isis e Twitter sia pieno di finti profili russi, iraniani e arabo-sauditi. Alle 19.00 alla Sala dei Notari invece l’Onorevolesarà protagonista insieme alla scrittricedell’incontro #Metoo - La rete contro le molestie. Intanto cresce l’attesa per la “notte da Oscar” dei Macchianera Internet Awards, che andrà in scena domani sera alle 21.30 al Teatro Morlacchi. L’ingresso a tutti gli eventi in programma è gratuito.