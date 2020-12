Todi, lettere del ‘500 rubate e rivendute su E-bay

TODI - Gianfranco Cialini, collezionista di documenti storici ha probabilmente scoperto il furto di un interessante faldone contenente 14 lettere autografe di un carteggio della fine del 1500. Le lettere sono indirizzate al vescovo di Todi, che all’epoca era Angelo Cesi, principe cugino di Federico il Linceo, al suo vicario e al governatore della città, presumibilmente Gian Battista dei marchesi di Monte Santa Maria. Gli argomenti trattati sono di varia natura, come una questione riguardante una meretrice, e una lettera datata 12 settembre 1599 inviata dal parroco del castello di San Damiano Gellio Virili con la quale si informa il vicario del vescovo di Todi che vi è stato un incendio alle 4 di notte all’interno di una casa del castello ove è rimasta bruciata una donna per salvare le sue “robe”.Cialini, però, intuendo la particolare importanza dei documenti ha immediatamente informato il dottor Mario Squadroni già Soprintendente archivistico bibliografico dell’Umbria e delle Marche che a sua volta ha allertato il nucleo dei carabinieri Patrimonio Culturale di Perugia. La scoperta, del tutto casuale, di Cialini, già curatore del Fondo antico dell’Università di Perugia il quale, sempre alla ricerca di documenti, navigando su internet, ha notato che, alcune lettere manoscritte in latino e in volgare, datate fine ‘500 e inizi ‘600, erano messe in vendita su e-bay da Sutherland die a Malton, nel Regno Unito, contea inglese del North Yorkshire. Prezzi accessibili intorno a 45 euro al pezzo, il che significa che se il Comune o la Curia li volessero acquistare per acquisire documenti utili alla ricostruzione della storia locale non dovrebbero stanziare cifre esorbitanti. E basterebbe solo la personalità di Angelo Cesi (1530-1606) a giustificare un esborso così per ricostruire un pezzo della sua storia in quanto vescovo a Todi per quaranta anni (1566-1606), gran benefattore della città, per la quale aprì una via, la Cesia, ancora utilissima per la viabilità cittadina e ha donato la splendida Fontana della Rua. Ma Angelo Cesi è noto anche per aver realizzato il monumentale sepolcro di Iacopone, con il vezzo di anticiparne sulla lapide la data di morte al 1296, invece che nel 1306, solo per evitargli la scomunica comminata da papa Bonifacio VIII. Ora saranno i carabinieri ad indagare da quale archivio siano usciti tali reperti, come siano arrivati in Inghilterra, quando e perché. Ma soprattutto come sia possibile che siano in vendita, vista la normativa vigente in Italia. Certo è che due sono i mercati dove si rivolgono i collezionisti in quanto lì non esistono le regole come quelle italiane, proprio il mercato inglese e quello svizzero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA