E45: si avvicina la riapertura della Viadotto Puleto posto sotto sequestro

I tempi per la riapertura del viadotto Puleto, sopra Pieve Santo Stefano, quello che blocca ormai da molti giorni la E45, potrebbero essere ravvicinati. Lo ha deciso, nei fatti, la Procura di Arezzo, secondo la quale è ora possibile ripristinare il traffico veicolare anche se con qualche, molte, limitazioni; i divieti si riferiscono al transito dei mezzi con pesi superiori a 3,5 tonnellate. Non sarà possibile superare i 30 chilometri all’ora sopra il viadotto. Tra l’altro è molto probabile che il traffico sia limitato a due sole corsie per ogni viadotto in modo da dimezzare ulteriormente il peso sulle campate. Il provvedimento del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, è stato notificato stamattina, sabato, anche all’Anas, la quale deve immediatamente provvedere all’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e farne conoscere la tempistica.

