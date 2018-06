PERUGIA - Un brutto incidente, quattro feriti e code per chilometri: è successo nella tarda mattinata di lunedì lungo la E45 tra gli svincoli di Promano e di Santa Lucia, dunque nella zona dell'Altotevere e in direzione nord. Un camper si è improvvisamente ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Città di Castello, provocando paura e parecchi disagi.



Due adulti e due ragazzini sono rimasti feriti, con i poliziotti che hanno dovuto chiudere il tratto per quasi un'ora con uscita obbligatoria a Promano. Si sono comunque formati chilometri di fila, e soltanto intorno alle 13.15 la circolazione è iniziata a tornare nella regolarità. Fortunatamente l'incidente è stato senza conseguenze particolarmente gravi per le persone rimaste coinvolte.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26



