E45, Melasecche: «Riapertura Promano a quattro corsie entro il fine settimana di Pasqua»

CITTA' DI CASTELLO - La demolizione del cavalcavia e subito la ricostruzione. Nella tabella di marcia predisposta da Anas, i lavori sulla E45 all'altezza dello svincolo di Promano saranno eseguiti entro il fine settimana di Pasqua. Nella sessione “question time” dell'assemblea legislativa, il consigliere Michele Bettarelli (Pd) ha chiesto all'assessore Enrico Melasecche i «tempi di riapertura dello svincolo di Promano» e, nel dettaglio, se «ha avuto contatti con Anas, o comunque se è a conoscenza dello stato delle azioni volte al ripristino della sicurezza viaria e dei tempi necessari alla riapertura dello svincolo».



Il 31 gennaio, a seguito dell'urto da parte di un mezzo pesante alla campata di un ponte al di sopra della carreggiata, in direzione sud, l'Anas ha disposto la chiusura dello svincolo stesso in ingresso sud per ragioni di sicurezza. Lo svincolo rappresenta il punto di accesso all'arteria per l'intera area sud del comune di Città diCastello.L'assessore Melasecche ha spiegato che «Anas ha inviato una nota, non del tutto esaustiva, in cui si spiega che l'intervento sarà eseguito possibilmente entro Pasqua, con la demolizione del cavalcavia e la sua conseguente ricostruzione. Il nuovo impalcato verrà costruito in acciaio e trasportato sul posto. La demolizione del vecchio impalcato, in orario notturno, consentirà di riaprire la E45 a quattro corsie entro le festività pasquali. Ho chiesto di velocizzare il tutto, compresa la ricostruzione del cavalcavia».