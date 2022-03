Furgone in fiamme lungo la E45, distrutto carico di vestiti

PERUGIA Un furgone è stato distrutto dalle fiamme questa mattina lungo la E45 all'altezza dell'uscita di Ripabianca in direzione di Terni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento dai vigili del fuoco. L'autista è riuscito a mettersi in salvo. Disagi alla circolazione prolungati fino a che la carcassa non è stata rimiossa. Sul posto anche la polizia stradale.