E45 e Flaminia: cantieri, lavori e deviazioni

Ultimo aggiornamento: 17:35

PERUGIA - Per consentire interventi complementari ai lavori di manutenzione saranno in vigore limitazioni su due svincoli della strada statale 3 bis "Tiberina" (la E45) nelle province di Terni e Perugia. Nel dettaglio - riferisce l'Anas - mercoledì e giovedì verrà chiuso al traffico lo svincolo Città di Castello sud in ingresso e in uscita in entrambe le carreggiate. Contestualmente verrà chiuso lo svincolo Todi/Orvieto, unicamente in uscita in direzione Terni, da mercoledì e fino a sabato 23. L'uscita consigliata è allo svincolo di Fratta Todina al km 37,500 o, in alternativa, quello di 'Todi/San Damiano (km 32,900)".Sulla strada statale 3 “Via Flaminia”, invece, fino a venerdì 29 marzo sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo all’altezza del km 166,650, nel territorio comunale di Valtopina. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione sul viadotto ‘Maura’.