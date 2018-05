PERUGIA - Serata da incubo, quella di martedì, lungo la E45 all'altezza di Todi. Per una buca 14 auto hanno spaccato le gomme. La buca maledetta si era formata, anche a causa delle forte pioggia caduta nel pomeriggio, all'altezza di uno scambio di carreggiata in prossimità di un cantiere in direzione di Perugia.

La prima chiamata alla polizia stradale di Perugia è arrivata alle 20,15. Erano 4 gli automobilisti in panne con gomme e ruote ko. Il conto è poi salito fino a 14, tanto che è stato necessario chiudere la strada per permettere alle squadre dell'Anas di tappare la buca gigante. Sul posto la polizia stradale di Todi,Orvieto e i carabinieri di Todi.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA