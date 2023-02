Uil: «L'ospedale di Perugia è un transatlantico alla deriva, i professionisti vogliono andarsene». La direzione: «Parametri di efficienza 2022 migliori dell'anno passato»

PERUGIA - «L'ospedale Santa Maria della Misericordia è un transatlantico alla deriva», l'allarme arriva dal segretario regionale della Uil Fpl Andrea Russo. «Il problema delle barelle o dei letti aggiuntì periodicamente si ripresenta - attacca il sindacato - ledendo la dignità dei pazienti e mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli operatori, vengono attivati nuovi servizi e riorganizzazioni senza tener conto delle segnalazioni di chi lavora in prima linea».

«Tra il personale, di ogni livello e ruolo - prosegue Russo - sono sempre di più coloro che cercano di abbandonare la nave. Addirittura c'è chi è disposto a rinunciare alla qualifica dirigenziale ed alla relativa retribuzione, tornando a fare il funzionario pur di andarsene. Riceviamo sempre maggiori richieste di aiuto da parte di chi non riesce più a districarsi tra disorganizzazione e scelte gestionali incomprensibili. Tutto questo mentre l'Azienda non

garantisce più, nei reparti, nemmeno la dotazione strumentale minima necessaria a garantire il primo soccorso. Delle tre apparecchiature radiologiche presenti nella Radiologia Dea, una non è funzionante dal 2019, una è in fermo macchina e la terza funziona ad intermittenza, costringendo il continuo trasferimento dei pazienti agli ambulatori radiologici, che presentano a loro volta crescenti criticità, allungando i tempi di esecuzione degli esami radiologici e con il conseguente aumento del rischio clinico. Una situazione più volte segnalata da tutti ma - prosegue la denuncia della Uil - tutto ciò continua a demotivare fortemente le lavoratrici ed i lavoratori, accelerando un processo di smantellamento della sanità pubblica che, come Uil Fpl, non condividiamo assolutamente».

La replica della direzione dell’azienda ospedaliera: «A testimonianza dell’azione svolta vi sono i dati dell’attività complessiva erogata nel 2022 superiori a quelli dell’anno 2021, con indicatori di efficientamento in miglioramento. Da mesi stiamo lavorando in sinergia con la Usl1 per attuare il percorso condiviso in caso di dimissioni protette dei pazienti o di trasferimenti di pazienti nei setting assistenziali più appropriati... e stiamo procedendo in piena trasparenza e nel rispetto dalle procedure pubbliche di gara per la sostituzione della tecnologia vetusta».

La Direzione specifica, inoltre, che «costantemente vi sono incontri con le organizzazioni sindacali alle quali vengono rappresentate le azioni di miglioramento organizzative in programma. Nel mese di gennaio abbiamo illustrato ai direttori di struttura e ai coordinatori i punti di forza e i punti critici dell’attività svolta, il piano di efficientamento 2023 e il piano degli investimenti 2023. In questi giorni sono in corso gli incontri con i Dipartimenti sanitari per condividere insieme le azioni da attuare e gli obiettivi da raggiungere nell’anno 2023».