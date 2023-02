Durissima denuncia del sindacato Uil: «L'ospedale di Perugia è un transatlantico alla deriva, i professionisti vogliono andarsene»

PERUGIA - «L'ospedale Santa Maria della Misericordia è un transatlantico alla deriva», l'allarme arriva dal segretario regionale della Uil Fpl Andrea Russo. «Il problema delle barelle o dei letti aggiuntì periodicamente si ripresenta - attacca il sindacato - ledendo la dignità dei pazienti e mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli operatori, vengono attivati nuovi servizi e riorganizzazioni senza tener conto delle segnalazioni di chi lavora in prima linea».

«Tra il personale, di ogni livello e ruolo - prosegue Russo - sono sempre di più coloro che cercano di abbandonare la nave. Addirittura c'è chi è disposto a rinunciare alla qualifica dirigenziale ed alla relativa retribuzione, tornando a fare il funzionario pur di andarsene. Riceviamo sempre maggiori richieste di aiuto da parte di chi non riesce più a districarsi tra disorganizzazione e scelte gestionali incomprensibili. Tutto questo mentre l'Azienda non



garantisce più, nei reparti, nemmeno la dotazione strumentale minima necessaria a garantire il primo soccorso. Delle tre apparecchiature radiologiche presenti nella Radiologia Dea, una non è funzionante dal 2019, una è in fermo macchina e la terza funziona ad intermittenza, costringendo il continuo trasferimento dei pazienti agli ambulatori radiologici, che presentano a loro volta crescenti criticità, allungando i tempi di esecuzione degli esami radiologici e con il conseguente aumento del rischio clinico. Una situazione più volte segnalata da tutti ma - prosegue la denuncia della Uil - tutto ciò continua a demotivare fortemente le lavoratrici ed i lavoratori, accelerando un processo di smantellamento della sanità pubblica che, come Uil Fpl, non condividiamo assolutamente».