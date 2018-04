Due uomini trovati senza vita a Trevi, indagini in corso, l'ombra dell'overdose

di Giovanni Camirri

TREVI - I corpi senza vita di due uonini, un 48enne e un 42enne, sono stati individuati mercoledì mattina a Trevi. Non si conoscono ancora i dettagli del rinvenimento. Sul posto i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dei due. Stando a quanto spiegato dall'ufficio stampa dell'Asl tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella della potenziale ovedose. Saranno comunque le indagini e gliaccertamenti a confermare o smentire tutto così da dare una spiegazioni certa al doppio decesso.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



