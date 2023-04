Ponte San Giovanni, in due morti sul colpo nello scontro tra moto e auto

Nelle foto di Marco Giugliarelli l'incidente mortale che è costato la vita a due motociclisti lungo la strada degli Ornari sabato pomeriggio. Uno scooterone è finito contro una Citroen C3, per chi si trovava in sella alla due ruote non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato fatale. Le vittime sono native di Cosenza e hanno 34 e 36 anni.