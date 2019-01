TERNI - Sono morti mentre tornavano da un viaggio di lavoro. Il loro furgone, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un autocarro che pare fosse fermo su una piazzola di sosta.



Le vittime sono Enzo Pepperosa di Acquasparta, e Marcello Pantella di Montecastrilli, entrambi titolari di attività legate alla falegnameria, agli arredamenti personalizzati e al restauro di mobili. Il tragico incidente si è verificato la notte scorsa lungo l'A1, all’altezza di Prato di Correggio, in direzione Bologna. Un impatto tremendo, costato la vita ai due noti imprenditori. Illeso il conducente del camion. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Modena Nord.



Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA