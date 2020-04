Terni, due mesi di stop, l'allarme del bar Pazzaglia: «Persi 160mila euro di incassi»

TERNI - Ha acceso le insegne e alzato la saracinesca in segno di protesta.

Stefano Amici, titolare del bar pasticceria Pazzaglia di Corso Tacito, storica attività fondata nel 1913, ha voluto partecipare al flash mob organizzato a livello nazionale per richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione della categoria legata all'emergenza Covid-19.



Il locale è chiuso dall'11 marzo, giorno del decreto governativo: "Abbiamo sempre lavorato sette giorni su sette, 365 giorni l'anno - dice - in due mesi di chiusura il coronavirus ci ha fatto perdere almeno 160 mila euro di incassi".

Lunedì 4 maggio, dopo la sanificazione del bar pasticceria e con i dipendenti equipaggiati con i dispostivi di protezione previsti dal decreto, Pazzaglia riprenderà l'attività ma solo per quanto riguarda l'asporto e le consumazioni fuori dal locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA