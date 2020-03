Due le fabbriche aperte nel Polo chimico di Terni. L'Alcantara riaprirà solo per la produzione di mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Polo chimico di Terni rimangono aperte due fabbriche, la Treofan e la Novamont mentre la Beaulieu, l’ex Meraklon, ha fermato gli impianti. Va avanti anche con funzionalità ridotte la Novamont, il rivoluzionario stabilimento che adopera il “petrolio” derivato dagli amidi per produrre una plastica verde: per superare il momento si è scelto di incentivare il telelavoro anche se poi è stato necessario bloccare le nuove iniziative che al momento non presentavano i dovuti standard di sicurezza mentre per la produzione normale si procede al momento senza problemi. In marcia anche la Treofan, che in controtendenza, è pienissima di ordini ma deve fare il conto con meno personale presente, dato che in molti hanno chiesto l’accesso alla malattia. La quantità di ordini è determinata dal fatto che le filiere alimentari sono tutte aperte come quelle dei tabacchi e la Treofan fornisce gli involucri esterni per entrambi. Intanto l'Alcantara sta scaldando i motri per una miniriapertura per la produzione di mascherine chirurgiche.