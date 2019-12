© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incidenti si sono verificati quasi contemporaneamente, intorno alle 10, di martedì 17 dicembre, in due comuni dell'Orvietano, Allerona e Castel Giorgio. Il primo ha visto protagonista un autotrasportatore che, forse a causa di un malore, si è ribaltato con il proprio mezzo a Allerona. L'uomo, ferito in modo non grave, è stato aiutato a uscire dall'abitacolo del mezzo da alcuni passanti prima che se ne prendessero cura i sanitari del 118 con immediato trasporto, in codice giallo, al pronto soccorso del “Santa Maria della Stella” di Orvieto dove è stato subito sottoposto a tutte le indagini di rito. Più grave l'altro incidente che ha visto un muratore di 47 anni, di origini di albanesi, cadere da un tetto da una altezza stimata in circa sette metri. L'uomo è caduto per cause ancora da stabilire e l'impatto a terra è stato violento. Date le condizioni piuttosto gravi del quarantasettenne, i sanitari giunti sul posto ne hanno disposto il trasferimento immediato in eliambulanza, in codice rosso, al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.