«Mia figlia Alina, dai capelli lunghi e ribelli, stava aspettando una sua amica di fronte al ristorante di sushi in via Salinatore, sul marciapiede ciclo pedonale di Forlí. Sorrideva in quella splendida domenica di sole mentre una macchina a tutta velocità invadeva il marciapiede perdendo il controllo e spezzandole la vita all’età di 26 anni». Alina era solo colpevole di essere lì in quel momento. Erano le ore 9,47 del 7 aprile 2019, quando una sua coetanea, risultata poi positiva all’alcol test, la colpisce violentemente.

«Alina non era soltanto mia figlia, ma la ragione per realizzare sogni e progetti, la ragione per creare, rivoluzionare e migliorare». Con queste parole la mamma di Alina racconta in che modo intende mantenere vivo il ricordo della figlia. Con il progetto espositivo “Artisti per Alina”: una mostra itinerante che comprende un premio d’arte contemporanea da assegnare all’artista che realizza l’opera più originale e significativa sul tema di Alina e di quel tragico incidente. D’altro canto la mamma è Sanda Sudor: un’artista affermata. Sanda chiede aiuto all’arte per affrontare la vita senza Alina. «Che sia l’arte a tenere Alina viva – grida a gran voce - che sia l’arte a far comprendere il passaggio tra la vita e la morte. Che sia l’arte un omaggio ai genitori che, come me, sono condannati all’ergastolo del dolore». Alla call hanno risposto pittori, scultori, designer, provenienti da ogni parte del Paese e due artiste ternane: Caterina Ciuffetelli che presenta un’opera installativa della grandezza di 60 centimentri per 170, e Laura Patacchia. «Un’ iniziativa alla quale ho aderito per il grande valore umano che porta in sé – afferma Caterina Ciuffetelli, minimalista secondo gli addetti ai lavori - e per l’alto livello dei partecipanti». Le opere proposte e realizzate per il concorso verranno esposte presso l’Oratorio San Sebastiano di Forlí sabato 3 ottobre e a Spoleto in uno degli spazi espositivi del Sistema Museo dal 23 ottobre al 2 novembre.

