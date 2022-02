Drusilla Foer apre la seconda parte della stagione di prosa del Teatro Mancinelli di Orvieto con “Eleganzissima”

Ricominciati ufficialmente il 9 febbraio scorso, dopo la fortunata e apprezzata parentesi alla co-conduzione della terza serata del 72° Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, gli impegni teatrali di Drusilla Foer approdano ora ad Orvieto, dove l’artista - alter ego dell’attore Gianluca Gori - inaugurerà venerdì 18 febbraio alle ore 21 con il recital “Eleganzissima” la seconda parte della stagione di prosa del Teatro Mancinelli intitolata “Chi è di scena".

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Il Liceo Scientifico "Majorana" di Orvieto si...

In “Eleganzissima”, di e con Drusilla Foer, l’irriverente autrice, cantante, attrice e pittrice toscana prosegue il suo viaggio raccontando in una nuova versione aggiornata gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e piena di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Già sold out da alcuni giorni, il recital svela un po’ di Drusilla coinvolgendo il pubblico in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, alternando momenti che strappano la risata a momenti intensi e commoventi. Essenziali al racconto biografico sono le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti: Loris di Leo (pianoforte) e Nico Gori (clarinetto e sax).

Considerata un’icona di stile, irriverente e antiborghese, Drusilla Foer frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve un cult anche nel web. Ha recitato nel film di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza” e in “Sempre più bello” di Claudio Norza, è stata giudice di “Strafactor”, lo speciale di “X Factor”, poi editorialista a “Matrix Chiambretti” su Canale 5, ospite fissa a “CR4 - La Repubblica delle Donne” su Rete 4 e in “Ciao Maschio” su Rai1. In radio ha preso parte come ospite fissa al programma “Facciamo finta che...” di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101.

Autrice e interprete anche dello spettacolo teatrale “Venere Nemica”, ispirato alla favola di Amore e Psiche, lo scorso anno Foer è stata la voce narrante in scena dell’Histoire du Soldat di Stravinskij al Teatro Olimpico di Vicenza. Ha scritto “Tu non conosci la vergogna. La mia vita elegantissima” (edizioni Mondadori) e spesso sostiene cause sociali importanti come ha dimostrato a Sanremo dove si è espressa a favore della inclusività e contro i pregiudizi e le discriminazioni di genere.

I prossimi appuntamenti della stagione teatrale del Mancinelli saranno con: Yari Gagliucci in “L’ombra di Totò” (20 febbraio), Veronica Pivetti e la commedia show “Stanno sparando sulla nostra canzone” (13 marzo), Paolo Conticini in “La prima volta” (8 aprile) e infine, Nancy Brilli e Chiara Noschese sorelle gemelle in “Manola”, spettacolo tratto dal libro di Margareth Mazzantini (12 aprile).