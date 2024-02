Perugia, guerra alla droga: maxi operazione a Fontivegge. Prisco: «Grazie a Procura e polizia»

PERUGIA - Guerra al traffico di droga. Una vasta operazione è stata condotta dalla polizia, su disposizione della Procura della Repubblica, nella notte tra mercoledì e giovedì a Fontivegge in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cittadini tunisini indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

«È in corso a Perugia, da questa notte, una vasta operazione della Polizia di Stato di contrasto allo spaccio nella zona della Stazione di Perugia. Grazie alle Forze di polizia e alla Procura di Perugia per l’attività messa in atto finalizzata al contrasto della criminalità». E' quanto scrive sui social il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, commentando il blitz antidroga della Polizia di Stato in corso a Perugia.