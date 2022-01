Terni, spacciatrice nascondeva nel materasso 50 mila euro il gip le toglie subito il reddito di cittadinanza

TERNI Gli agenti della squadra mobile della questura di Terni l'hanno sorpresa con un notevole quantitativo di cocaina conservata in un cassetto dellla cucina, ma dopo un'altra accurata perquisizione, all'interno del materasso del suo letto della sua abitazione a Borgo Bovio, hanno scoperto 50 mila euro divisi in mazzette. Per la cinquantenne bulgara, con una lunga sfilza di precedenti penali, dopo la convalida dell'arresto per detenzione a fine di spaccio, il gip del tribunale di Terni Dorita Fratini, ha anche ordinato l'immediata sospensione del reddito di cittadinanza e la restituzione di tutte le some ricevute da oltre tre anni. Davanti al suo avvocato, Francesco Mattiangeli, la donna ha cercato di di giustificare il possesso di tutti quei soldi con la vendita di un'auto e la necessità di mantenere il compagno che si trova in carcere, sempre con l'accusa di spaccio di droga.