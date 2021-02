Terni, nove arresti a Borgo Bovio: droga a Terni un fiume in piena

Una maxi operazione antidroga è stata portata a termine dalla polizia di Terni: nove arresti, il quartiere logistico della banda in un appartamento di Borgo Bovio, incassi giornalieri da capogiro, fino a 8mila euro

Secondo quanto spiegato dalla polizia di Terni la banda era composta da tre albanesi, residenti a Terni di cui due irregolari e con precedenti per droga, che dalle indagini risultano essere coloro che fornivano la droga e che, a loro volta, avevano altri clienti da soddisfare.

APPROFONDIMENTI TERNI Nove arresti per droga a Borgo Bovio, le foto di Angelo Papa

Nella banda c'era anche una donna di 25 anni italiana, compagna del proprietario di casa, un 23enne egiziano anche lui irregolare e già arrestato per spaccio di stupefacenti nel dicembre del 2018 nell'ambito dell'"Operazione Gotham", un 22enne italiano ma di origini straniere e un 27ucraino. Tutti e 4 spacciavano per conto dell'italiano.

Fra gli arrestati, infine, figura anche un uomo di 42 anni che, come emerso successivamente dalle indagini, si proponeva nel mercato locale quale soggetto in grado di rifornire automaticamente di cocaina i suoi acquirenti, oppure fungeva da intermediario, indirizzandoli su alcuni altri indagati qualora non disponesse della merce richiesta.

Secondo il questore, che ha fornito i dati dell'attività di contrasto allo spaccio negli ultimi tre anni, l'allarme sociale per il consumo di droga soprattutto fra i giovani dovrebbe essere contrastato con politiche giovanili più attive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA