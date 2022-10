Martedì 25 Ottobre 2022, 07:10

PERUGIA - «Ho cercato di affrontare questa città e questa provincia attraverso una maggiore vicinanza alla collettività. Credo che per questo territorio la vicinanza al cittadino sia assolutamente fondamentale. Un territorio molto vasto e difficile da coprire, con comunità dislocate anche in maniera distante. Un territorio che si presta a micro criminalità e in particolare i furti, elementi fondanti della sensazione di insicurezza avvertite dalla popolazione». A un anno dal suo insediamento a capo della questura di Perugia, Giuseppe Bellassai guarda poco indietro e molto in avanti. Fedele a quel «esserci sempre che non deve essere soltanto il motto della polizia, ma un modo di pensare la nostra attività».



Questore, siamo nel periodo del picco dei furti

«Servono presenza sul territorio e rapporto col territorio. Lo snodo è nel creare fiducia. Qui va detto che la cittadinanza è sempre molto attenta e ricordato come un’importantissima operazione anti furti è stata resa possibile, ovviamente a seguito dell’attività della squadra mobile, anche grazie ai contributi dei cittadini. Questa è una provincia molto estesa con comunità frazionate: un territorio che si presta alle azioni di bande da fuori, che arrivano e colpiscono a ripetizione magari su indicazione di qualche basista. Per questo segnalare una macchina, una targa, un passaggio strano a una certa ora della giornata per noi può essere utilissimo. Ma questa collaborazione da parte del cittadino ce la dobbiamo meritare. Dobbiamo essere e stare vicini: è questo il senso del progetto “Borghi sicuri” che ho fortemente voluto».



Quello della droga invece appare un problema non stagionale e in aumento tra i ragazzi

«È il problema dei problemi in questa città e in questa provincia. Lo dico sulla base dei numeri. Perugia è diventata crocevia di diversi traffici fino alle droghe sintetiche. Non faccio valutazioni sociologiche. C’è una diffusione preoccupante. Che deve interrogare tutti coloro che devono trovare risposte, anche noi sicuramente. Abbiamo contezza che il mercato della droga è nelle mani in gran parte di organizzazioni criminali straniere che spesso hanno punti di contatto con la madre patria. Nigeriani e albanesi, soprattutto: organizzazioni articolate. Ma c’è di più: c’è una diffusione capillare, dimostrata dal fatto che in questi contesti troviamo persone assolutamente insospettabili. Ma c’è un altro indicatore circa le dimensioni del fenomeno...».

Quale?

«Il gran numero di consumatori. Se in un locale troviamo 54 chili di droga, significa che dietro ci sono volumi di traffico ben più elevati perché è chiaro che quanto noi sequestriamo è una percentuale della droga che gira. In questo caso il controllo del territorio è fondamentale anche per rendere meno “alla luce del sole” lo spaccio, e dunque diminuire il senso di insicurezza, ma non può bastare per la contrazione del fenomeno. Serve una ottima attività investigativa, e soprattutto di carattere tecnico, di squadra mobile e commissariati».

Dalle organizzazioni criminali straniere agli appetiti delle mafie verso l’economia legale e i soldi pubblici

«Un fenomeno da attenzionare sempre. Soprattutto per la ‘ndrangheta, che ha riferimenti stanziali. Siamo impegnati in un approfondimento continuo in ordine a tutte quelle attività cui sono interessate società sul cui titolare facciamo accertamenti. Il tutto seguendo le coordinate della prefettura».

Un altro tema di drammatica attualità è l’impennata dei casi di maltrattamenti e violenze in famiglia

«C’è maggior consapevolezza da parte soprattutto delle donne. E siamo in un territorio in cui questa consapevolezza è particolarmente elevata. Quindi c’è un numero di denunce superiore, in ragione proprio di questa consapevolezza. Sicuramente sono numerosi i casi di codice rosso di cui ci occupiamo. La questura di Perugia e la polizia stanno mettendo in campo attenzione, professionalità e sensibilità per intervenire tempestivamente ed evitare che alcune situazioni possano avere conseguenze anche peggiori ».

Ultimo, ma non per importanza: il fenomeno baby gang, in pericoloso aumento a Perugia

«Il problema esiste, ma bisogna fare una distinzione. Il termine baby gang rimanda a organizzazioni che si pongono l’obiettivo di lucrare in modo illecito. Qui abbiamo sicuramente la prova di gruppi di ragazzi che hanno molto spesso dei comportamenti al limite della legalità e molto spesso scavalcano nel terreno dell’illegalità con lesioni e minacce. Fatti gravi, da monitorare. Credo sia il frutto del contesto sociale di questi giorni, bisogna interrogarsi da un punto di vista sociale ed educativo ricordando come soprattutto i ragazzi abbiano sofferto molto i due anni di pandemia Il nostro compito anche in questo caso è monitorare e dare risposte»