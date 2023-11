Sabato 18 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Gli appuntamenti in zona minimetrò. Probabilmente per confondersi meglio tra la gente che va e viene da Fontivegge al centro. E vista la giovanissima età sono a lungo passati inosservati. Spacciatore e clienti. Già, perché questa è la tristissima storia di un ragazzino di 17 anni che spaccia ad altri ragazzini. Cocaina e hashish: prezzi probabilmente modici e la facilità di entrare in contatto, magari anche una forma di amicizia con qualcuno perché è chiaro come a 17 anni il pusher oltre che smerciafe droga a Fontivegge magari va anche in giro per qualche locale.

L’attività di spaccio, che appare evidente come possa aver riguardato anche clienti un po’ più grandi dei ragazzini, viene interrotta dai carabinieri. I militari dell’Arma, nel corso di controlli mirati alla stazione, notano il fare sospetto di questo giovanissimo e decidono di fermarlo. Il ragazzino è già noto agli uffici proprio per spaccio: di origini tunisine, è di fatto clandestino ma decisamente conosciuto nella zona della stazione.

I carabinieri gli trovano in tasca i 7 involucri di cellophane contenenti cocaina, uno contenente circa 4 grammi di hashish, un coltello a serramanico e due telefoni cellulari, utilizzati verosimilmente per l’attività di spaccio. Dopo essere stato portato in caserma, su disposizione del procuratore per i Minorenni, Flaminio Napoleone, viene arrestato e portato al carcere minorile di Firenze.

A proposito della sicurezza a Fontivegge, interviene il candidato sindaco di Ap Davide Baiocco: «La nostra prima proposta è di replicare a Fontivegge ciò che il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto a Terni, presidiare subito il territorio anche con agenti di polizia privata, in appoggio e strettissima collaborazione con le forze dell’ordine».