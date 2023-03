Maxi giro di spaccio tra Perugia e Corciano: stroncata banda di 20enni

PERUGIA- Una banda di ventenni, in grado di gestire partite di droga da venti chili e decine di clienti giovani e giovanissimi tra Perugia e Corciano: questo hanno scoperto i carabinieri, che anche grazie all'unità cinofila messa a disposizione dalla guardia di finanza, hanno stroncato un maxi giro di spaccio.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica, hanno permesso di individuare un gruppo di ragazzi tra 28 e 21 anni con due figure apicali (arrestati uno a Madonna Alta e l'altro a Corciano) e di ritrovare in un garage un borsone con oltre quindici chili di hashish. Nel corso del blitz antidroga (da segnalare come nella notte tra mercoledì e giovedì diversi residenti della zona di Solomeo erano rimasti impressione dall'azione dei carabinieri, che in un appartamento hanno ritrovato stupefacente e arrestato uno dei presresunti componenti la banda) sono stati sequestrati ulteriori quattro chili di hashish e 26mila euro in contanti.