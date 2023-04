Martedì 18 Aprile 2023, 07:05

MARSCIANO - In tempi di crisi si da fondo alla fantasia e ci si può inventare anche una attività parallela che incrementi i guadagni. Così ha pensato un commerciante cinquantenne di Marsciano che però ha scelto una via che, se i guadagni li incrementava sicuramente, era però una strada illegale. Da un po’ i carabinieri della locale stazione comandata dal luogotenente Franco Riganelli, avevano notato che l’uomo si incontrava con persone note alle forze dell’ordine come consumatori di sostanze stupefacenti.

Dopo un attento continuo monitoraggio, venerdì pomeriggio, avendolo notato nei pressi dell’ex ospedale, al momento della cessione sono intervenuti. Avendolo trovato in possesso di due dosi di cocaina l’hanno tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A quel punto hanno approfondito la cosa procedendo ad una perquisizione domiciliare, durante la quale recuperavano e sequestravano altro quantitativo di stupefacente, risultato pari a 50 ulteriori 50 grammi di cocaina. Ovviamente in casa è stato trovato un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, è stato sequestrato.

Ieri mattina l’arrestato è stato sottoposto a procedimento giudiziario con rito direttissimo innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Spoleto. Il magistrato ha convalidato l’arresto pur non assumendo al momento nessun provvedimento restrittivo in attesa della stesura della sentenza che verrà emessa nel successivo procedimento penale. Il progetto dei guadagni facili, era stato ben disegnato, infatti dai quantitativi di cocaina che gli sono stati sequestrati, avrebbe potuto ricavare circa 5000 euro.

Alla luce della organizzazione che aveva predisposto in casa, i carabinieri hanno avuto la conferma dei sospetti che nutrivano da tempo. La deduzione potrebbe essere quella di una attività parallela utile a sviluppare affari diversi dai leciti che poteva svolgere nel suo negozio. Le considerazioni che scaturiscono da queste operazioni dei carabinieri, sempre attenti a stroncare simili traffici illeciti e lesivi della salute, è comunque che lo spaccio di sostanze stupefacenti è un mercato che non conosce crisi, anzi è in continuo sviluppo, assicura lauti guadagni che stimolano sempre più a tentare la carta dell’illegalità anche sfidando i rischi relativi alla propria libertà.

Vista l’età sempre alta degli spacciatori, si potrebbe dedurre che lo spaccio cui si dedicano potrebbe non essere dettato dalla necessità di approvvigionarsi personalmente, una prassi molto diffusa tra i più giovani.