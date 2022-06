Sabato 18 Giugno 2022, 07:51

PERUGIA La banda del Frank Lucas di Perugia è finita in carcere. Un duro colpo allo spaccio in città, con il blitz scattato ieri all'alba anche in via del Macello che non è passato di certo inosservato, con i residenti che hanno addirittura applaudito in silenzio da dietro le loro finestre. Perché ad andare a Capanne è la banda - leader nello spaccio di eroina - con a capo l'uomo, un nigeriano di 44 anni, conosciuto a Perugia come «padrone della città» e «il più grande di tutti gli spacciatori». Il suo stesso nome d'arte, citazione dell'American Gangster di Ridley Scott, se lo è conquistato sul campo – secondo le accuse della procura diretta da Raffaele Cantone – ispirandosi proprio al protagonista del film per la conduzione dell'attività criminale, come affermato da uno degli indagati nel corso di una conversazione intercettata dai carabinieri. E l'operazione di ieri mattina, che ha portato appunto all'esecuzione di quattro misure cautelari, è stata molto ampia, con i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Perugia, insieme ai militari delle Compagnie di Perugia, Città di Castello, Città della Pieve, Assisi e Spoleto, impegnati con il supporto di unità cinofile del Comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo nelle perquisizioni e nell'arresto di quattro cittadini di origine nigeriana accusati «di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di eroina». Secondo le accuse, i quattro nigeriani apparterrebbero quindi a un'associazione finalizzata al traffico di eroina destinata ad essere commercializzata nel capoluogo e in provincia, con a capo appunto il Frank Lucas di Perugia, capace di ottenere «grande deferenza e rispetto» da chiunque entrasse in contatto con lui, anche se di altre nazionalità o bande. Secondo quanto riferito dalla stesso Cantone, il suo curriculum criminale risale al 2008, anno del suo primo arresto per droga avvenuto proprio a Perugia e «via via incrementato anche grazie ai numerosi alias utilizzati nel corso degli anni, all'uso di molteplici documenti di varie nazionalità, alla disponibilità di più immobili anche all'estero e infine all'elevata mobilità internazionale. In base ai risultati delle indagini, inoltre, il sodalizio nel tempo sarebbe riuscito a far giungere ingenti quantità di eroina a Perugia, dove veniva stoccata e confezionata, per poi essere venduta all'ingrosso ad altri soggetti che facevano giungere la droga, dopo più passaggi, alle piazze di spaccio cittadine. I carabinieri, lo scorso 13 aprile, avevano già arrestato uno degli indagati, trovato in possesso di una valigia contenente nove chili di eroina oltre a 86.300 euro in banconote, nascoste in un'abitazione di Fontivegge. Secondo gli investigatori l'eroina, di primissima qualità, una volta tagliata e suddivisa in dosi, avrebbe fatto fruttare su strada quasi mezzo milione di euro. Dalle indagini, inoltre, è emersa anche un'attività di usura svolta da due degli arrestati, anche grazie alla complicità di un italiano, destinatario di un provvedimento di perquisizione. In particolare sono stati documentati alcuni prestiti di denaro a tassi del 10 per cento mensile e del 120 per cento all'anno.