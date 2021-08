Donna muore per overdose: 4 arresti. La base degli spacciatori a Fontivegge e Santa Lucia

Mercoledì 18 Agosto 2021, 09:08

PERUGIA E' di quattro arresti e una denuncia il bilancio di un blitz dei carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Perugia che hanno smantellato un gruppo di spaccio che operava tra Santa Lucia e Fontivegge. Uno dei quattro arrestati è indiziato per la morte di una donna aretina di 35 anni, deceduta, nell'aprile dello scorso anno, a causa di una overdose a Badia Tedalda. I quattro arrestati, tre tunisini e un polacco e già conosciuti dalle forze dell’ordine, dovranno rispondere delle ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, mentre uno di loro sarà giudicato anche per il reato di omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto. Gli arresti sono stati effettuati a Perugia e Corciano.