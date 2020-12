Perugia, arrestato spacciatore albanese latitante

PERYGIA Membro di una banda di albanesi dedita al traffico di droga e già al centro dell'operazione 'Random'

della Squadra Mobile di Perugia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per violazione delle leggi sugli

stupefacenti. L'albanese, che ha ventotto anni, Accusato di aver violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale, è anche risultato gravato da un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, in quanto, all'epoca dei fatti, era

sfuggito alla cattura. L'uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Perugia Capanne e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA