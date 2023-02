Bancomat rubato a papà per comprare la droga da smerciare a scuola

PERUGIA - Bancomat rubato ai genitori per la cifra necessaria a comprare un etto e mezzo di hashish. “Fumo” da usare in parte e in massima parte rivendere agli amici o ai coetanei magari all’esterno delle scuole.

È quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Assisi, diretti da Francesca Di Luca, che nell’ambito di specifiche indagini anti droga hanno individuato e seguito due giovanissimi dell’area tra Perugia e Assisi muoversi da Fontivegge fino al quartiere di Elce, dove hanno scoperto il giro.

LA CATTURA

I poliziotti hanno notato i due giovani che, con atteggiamento sospetto, dopo aver prelevato del denaro da un bancomat, sono stati avvicinati da un uomo di origini nordafricane, il quale, dopo averli condotti in un luogo più isolato, con un movimento furtivo, ha effettuato uno scambio con i due ragazzi, comportamento che lasciava presagire una possibile attività di spaccio.

Così, al momento opportuno, i poliziotti hanno deciso di intervenire riuscendo a bloccare i due giovani, mentre lo straniero è riuscito ad allontanarsi repentinamente facendo perdere le proprie tracce. Sentiti dagli agenti, i due hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza al controllo e, per questo motivo, sono stati accompagnati in qestura per essere sottoposti ad accertamenti più approfonditi che hanno dato esito positivo.



La 21enne, infatti, vistasi incalzata, ha consegnato una confezione da 102 grammi di hashish. Inoltre, da un controllo del veicolo di servizio utilizzato per accompagnare i due ragazzi in Questura, gli operatori hanno rinvenuto altro stupefacente del medesimo tipo, per un peso di 35 grammi.A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche recandosi presso l’abitazione dei due giovani. Nella stanza della ragazza gli agenti hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno alcuni frammenti di stupefacente.

Considerato quanto emerso a loro carico, i poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto di entrambi i ragazzi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale, invece, è stato sottoposto a sequestro. Insomma, un giro che avrebbe permesso loro di avere droga a disposizione da poter vendere nel giro delle amicizie e delle conoscenze.