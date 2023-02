Perugia, dramma a Ponte San Giovanni: trovato morto all'alba, ipotesi overdose

PERUGIA - Cinquanta anni e una vita stroncata all’alba di un sabato mattina di inizio febbraio: è il dramma di un uomo ritrovato senza vita a Ponte San Giovanni. L’allarme è stato dato intorno alle sette di sabato. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 e dei carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per stabilire le cause della morte, nella giornata di oggi il medico legale Massimo Lancia svolgerà l’esame autoptico affiancato dalla collega Paola Melai, tossicologa forense. Non si può escludere infatti che le cause del decesso siano da ricercare anche in un consumo di droga avvenuto evidentemente poco prima del malore che non gli ha lasciato scampo. Un’ipotesi ovviamente da confermare proprio dagli esami che verranno svolti oggi in ospedale e dalle contemporanee investigazioni dei carabinieri ma, come detto, indicazioni in tal senso sembrano esserci.

Intanto si allunga la drammatica lista di malori improvvisi di persone giovani che portano alla loro morte. Dopo la tragica fine di un ragazzo di appena 35 anni, morto mentre era assieme agli amici domenica mattina in una stazione di servizio nella zona di Ponte Felcino, si ha notizia di un altro giovane uomo improvvisamente deceduto. La vittima, anche lui perugino, in questo caso ha 38 anni ed è stato ritrovato morto sempre domenica nella zona di Cenerente. Anche in questo caso, come in quello del ragazzo a Ponte Felcino, l’ipotesi è quella di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.