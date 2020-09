«Quel parco è una piazza di spaccio: condannate chi vende droga ai ragazzini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una «piazza di spaccio». Con una clientela giovanissima. Una piazza di spaccio certificata dalle decine di dosi acquistate dai poliziotti della squadra mobile che si sono finti schiavi della droga per dimostrare quanto avveniva al parco della Verbanella. Storia di due anni fa. E ieri il pm Gemma Miliani ha chiesto super condanne. «Piazza di spaccio». Così il magistrato ieri in aula, nella requisitoria per il processo alla banda di 25 nigeriani smantellata nel luglio 2018 dalla polizia.Di questi, 23 hanno patteggiato o chiesto il rito abbreviato mentre due hanno scelto il rito ordinario: nei loro confronti, il pm Miliani ha chiesto super condanne. Otto anni per uno, sei per l’altro. Perché non c’è “soltanto” il far parte di una banda che ha terrorizzato e fatto arrabbiare residenti e utenti della Verbanella per mesi, ma anche e soprattutto il fatto di aver venduto decine di dosi di stupefacente a ragazzini. Uno di loro, secondo quanto si apprende, ieri è stato sentito in aula e ha confermato come l’appuntamento con altri ragazzi alla Verbanella era fisso per acquistare, nel suo caso, hashish e marijuana. Ma la banda, quei 25 che la gente perbene che vorrebbe godere della Verbanella (come di altri spazi verdi in città) senza paura di trovarsi in mezzo a cessioni di droga ha indicato come «quello che consegna» o «quello che prende l’ordinazione», si era specializzata anche in eroina e anche ai ragazzini.Il pm ieri in aula ha usato parole, dati, resoconti delle decine di dosi acquistate dagli investigatori della squadra mobile “undercover” (cioè sotto copertura) per dimostrare come il parco fosse stato trasformato in una piazza di spaccio. «Un’occupazione quasi militare del territorio» dissero dalla mobile due anni fa, quando scattarono le manette ai polsi dei venticinque della banda.Quel gruppo «militare» di trafficanti di droga non era sfuggito all’occhio vigile dei residenti. Che alla polizia, e anche al Messaggero, ne segnalarono la presenza e le problematiche. Con lo spaccio continuo, quotidiano, con ragazzini da fidelizzare vendendo loro eroina a quattro soldi, con chi si faceva «davanti agli anziani», con una situazione di insicurezza palese. «Venticinque, trenta persone: un gruppo organizzatissimo» raccontavano residenti e utenti della Verbanella. Il prossimo 19 ottobre è attesa la sentenza.