PERUGIA - E’ giallo per la morte di una donna, in un appartamento del centro storico di Perugia. Chi era insieme a lei avrebbe chiesto l’intervento del 118 intorno alle 21,30 di sabato. L’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti ma per la giovane, sui 35 anni, originaria di Città di Castello, ottima famiglia ma un passato problematico, non c’era più niente da fare. Adesso si attende l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici per fare completa luce sull’accaduto. Fino ad allora ogni ipotesi appare plausibile, dal malore all’assunzione di sostanze. Intanto, i carabinieri, intervenuti sul posto, lavorano a tutto campo per dipanare una matassa che appare abbastanza intricata. Innanzi tutto, ascoltando l’uomo che avrebbe dato l’allarme e subito dopo si sarebbe allontanato. Perché? Quali le sue eventuali responsabilità? Al momento non ci sarebbero ipotesi di reato per iscriverlo nel registro degli indagati benché il suo comportamento deve ancora essere passato al setaccio. Ma l’inchiesta, come sempre in casi del genere, procederebbe senza escludere alcuna ipotesi. Intanto, se venisse confermata l’overdose, andrebbe aggiornato il tristissimo elenco di uomini e donne, ancor giovani, ma non più giovanissimi, vittime di una dose killer. Come la 49enne trovata senza vita in un parcheggio di via Canali, zona Fontivegge. Il corpo, seminascosto nell’erba, fu notato da automobilisti in cerca di parcheggio sotto la chiesa di Sant’Antonio, tra un muretto e la ringhiera del parco, Tragedia anche a piazza Grimana, dove un nord africano di 26 anni si accasciò nel parco davanti all’Università per stranieri. Inutili gli sforzi dei sanitari. Fortunatamente, non manca chi ce la fatta a superare la crisi. Come il 45enne italiano, residente a Perugia, che andò vicinissimo a restare a terra, per sempre, in via Cortonese. Gli operatori dell’ambulanza intervennero con una massiccia dose di farmaci salvavita. Trattamento provvidenziale in attesa del ricovero dell’uomo al Santa Maria della Misericordia, in codice rosso. Talvolta, però, nemmeno la provincia è rimasta estranea a drammi del genere. Nelle campagne di Pietrafitta, frazione di Piegaro, trovarono un 36enne altotiberino svenuto ai piedi di un albero. Andarono a buon fine gli sforzi del 118 e dei sanitari dell’ospedale di Perugia. Anche in quella circostanza balenò lo spettro dell’overdose. E’ di pochi mesi fa, in conclusione, la morte di un 35enne di Montone in un appartamento della prima periferia di umbertidese .Sotto accusa gli amici che erano con lui.

