Spacciavano cocaina davanti alla chiesa di borgo Rivo, arrestati due giovani

TERNI Spacciavano senza farsi troppi scrupoli davanti alla chiesta di Borgo Rivo, ma sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri, si tratta di due 22enni albanesi. I carabinieri hanno impiegato poco tempo a capire la dinamica dello spaccio: l’acquirente utilizzava Whatsapp per contattare l’utenza telefonica e concordare l’orario dello scambio. Sempre nella stessa zona zona, vale a dire il parcheggio della chiesta di Santa Maria el Rivo: è qui che l’Arma ha sorpreso un uomo ternano di 40 anni mentre si faceva consegnare cocaina per 50 euro. I carabinieri sono intervenuti e all’interno dell’auto dei due giovani pusher hanno trovato un’altra dose di droga. Scontato l’arresto in flagrante e giovedì pomeriggio è prevista la direttissima di fronte al tribunale di Terni. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre per il cliente 40enne c’è stata la segnalazione per illecito amministrativo in prefettura.