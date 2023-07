Sabato 15 Luglio 2023, 08:15

Spaccio, bivacchi, prostituzione. Il quartiere popolare di Borgo Bovio a Terni è una vera polveriera sociale pronta a esplodere da un momento all'altro. A lanciare l'allarme sono i commercianti. «Intervengano in maniera decisa le forze dell'ordine altrimenti saremo costretti a fare da soli. Capiamo le loro ragioni, ma è ora che qualcuno inizi a capire anche noi». A farsi portavoce della protesta è Matteo Corneli, titolare dello storico Bar Aci di Borgo Bovio. «Ci sono colleghi che stanno decidendo di chiudere perché non sanno più come gestire le situazioni di disagio che si trovano a vivere, malgrado gli affari vadano bene», spiega rammaricato Corneli. Una lotta quotidiana contro balordi di ogni genere che si accampano notte e giorno all'interno del Parco Rosselli, un'area pubblica abbandonata ormai da dieci anni che si è ridotta a una zona franca. Un disagio che ora si sta allargando a macchia d'olio, coinvolgendo viale Brin e Ponte D'Oro. Non è la prima volta che i commercianti di Borgo Bovio alzano la voce per difendere le loro attività, ma ora la sensazione è che sia finita davvero la pazienza. «Noi ce la mettiamo tutta, ma non possiamo passare per quelli che ci rimettono e basta. Ogni giorni ci sono problemi con questi soggetti che creano disagi alle nostre attività. Ci sono investimenti da difendere e posti di lavoro da salvare. Serve un intervento drastico», prosegue Corneli. Di cosa si tratti per il momento non è chiaro. Ronde cittadine, o vigilanza privata le alternative che vengono in mente, già viste in casi analoghi. Un esempio su tutti, Fontivegge a Perugia. E il paragone con il quartiere caldo del capoluogo umbro purtroppo calza a pennello, per via delle dinamiche che si sono innescate. «Nostro malgrado abbiamo capito che anche le forze dell'ordine hanno difficoltà a farsi valere, ma così non è più tollerabile. Siamo esasperati».

Una situazione di disagio che potrebbe finire sul tavolo del prefetto di Terni, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Palazzo Spada pare intenzionato a incrementare le telecamere di sicurezza proprio a Borgio Bovio, ma potrebbe non bastare più. «Le lamentele espresse dai cittadini - commenta il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti - sono in crescita. Il sindaco Bandecchi ha portato all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza la crescente situazione di disagio e di preoccupazione che si registra a Borgo Bovio? Rinnovo la richiesta - aggiunge Ferranti - affinché siano messe in atto le misure necessarie da parte della pubblica amministrazione anche in ossequio del decreto legge 186 del 2009 che assegna ai sindaci poteri particolari per garantire la sicurezza in relazione a specifici comportamenti quali lo spaccio, lo sfruttamento della prostituzione, disturbo, danneggiamento al patrimonio pubblico e occupazione abusiva di immobili pubblici e privati».