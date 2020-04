© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo Investigativo di Terni insieme alla stazione di Terni hanno arrestato , per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio) un giovane ternano 35 anni, disoccupato.Dopo aver fermato, durante uno dei consueti posti di controllo, l’autovettura crossover guidata dal giovane, i militari hanno sin da subito notato la sua agitazione. Poiché all’esito del controllo in banca dati emergevano a suo carico precedenti di polizia specifici, hanno deciso allora di approfondire il controllo, perquisendo la sua persona ed il veicolo. La ricerca aveva esito positivo, giacché nel vano portabagagli i militari rinvenivano 4 involucri di cellophane contenenti cocaina dal complessivo di 540 grammi, nonché la somma di denaro di 300,00 euro, ritenuta provento di spaccio. Al termine delle operazioni di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato condotto presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida