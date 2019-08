Botte e minacce ai genitori per avere sempre più soldi per acquistare droga, arrestato un ternano di 44 anni. Finisce così il calvario di una famiglia. Un padre e una madre, ultra settantenni, costretti a denunciare il proprio figlio, dopo aver subito furti in casa e aggressioni continue. Tentata rapina, lesioni personali e atti persecutori i reati che hanno portato all'arresto del quarantaquatrenne, disposto dal Pm Raffaele Iannella.

Gli agenti della Volante hanno fermato l'uomo mentre stava prendendo a calci la porta di casa dei genitori. A chiedere aiuto alla polizia erano stati proprio il padre e la madre dell'arrestato, sfiniti dalle violenze del figlio, al termine di una ennesima giornata segnata da minacce e percosse. L'uomo aveva ottenuto una prima somma di denaro, 40 euro, nel primo pomeriggio. Soldi utilizzati per l'acquisto di cocaina. L'uomo è tornato alla carica dopo poche ore per chiedere altri 50 euro, ma questa volta i genitori non hanno aperto la porta. Al rifiuto, il 44enne è entrato nell'appartamento dalla finestra. Una volta dentro ha preso un coltello da cucina per minacciare i genitori. Una violenza che è cresciuta fino al folle gesto di afferrare il padre per la gola. Furioso per non aver ottenuto i soldi l'uomo ha lasciato l'appartamento, minacciando che sarebbe tornato. A quel punto è scattato l'intervento degli agenti che hanno fermato il 44enne sul pianerottolo di casa mentre prendeva a calci la porta. © RIPRODUZIONE RISERVATA