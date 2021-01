Dramma a Bastia: donna muore sotto un treno

PERUGIA - Dramma a Bastia: una donna è morta dopo essere finita sotto un treno. L'incidente è avvenuto martedì mattina lungo la linea Foligno-Terontola.

Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori e degli agenti della polizia ferroviaria di Perugia. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto. La linea è stata chiusa e per i passeggeri sono state attivate le navette a Ponte San Giovanni e Assisi.

