Natale e Capodanno a Città delle Pieve per il premier Draghi

CITTA' DELLA PIEVE- Feste di Natale a Città della Pieve per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Veerdì mattina il premier ha raggiunto la sua famiglia nel borgo umbro, dove

potrebbe restare per tutto il periodo delle festività, almeno fino al Capodanno.

Ad attenderlo nella casa di campagna figli e nipoti, oltre alla moglie Serenella, già da qualche giorno in paese come raccontano gli abitanti del posto che l'hanno incrociata per le vie del

centro storico. Dove si discute della possibilità di vedere, nell'immediato futuro, il presidente Draghi al Quirinale.