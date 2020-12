Doppio furto in una enoteca del centro storico di Orvieto. Denunciato dai Carabinieri

Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri di Orvieto, e alla collaborazione di alcuni cittadini, gli uomini dell'Arma sono riusciti a identificare e deferire in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica un quarantacinquenne, residente a Casalnuovo (Napoli), accusato di un doppio furto ai danni di una enoteca del centro storico.

La denuncia è arrivata a conclusione di una articolata attività investigativa a seguito di cui i Carabinieri del Comando Stazione di Orvieto hanno proceduto a deferire l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di furto.

In seguito alle indagini, all'ausilio dei filmati delle telecamere presenti in negozio e anche alla collaborazione di alcuni cittadini, i militari del Comando di Orvieto hanno potuto dar corso alla denuncia/querela sporta dai titolari di una enoteca di corso Cavour, che nell'ottobre 2020 avevano subito un furto di circa trecento euro sottratte dalla cassa. I militari sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, che è poi risultato essere un “seriale”, grazie alla visione del sistema di telecamere a circuito chiuso del locale e tracciandone poi gli spostamenti visionando le telecamere di altri esercizi privati e pubblici della città. Da quanto si appreso il quarantacinquenne aveva commesso lo stesso identico furto nello stesso locale nei mesi precedenti, fatto per il quale dovrà risponderne alla autorità giudiziaria in aggiunta al recente.

