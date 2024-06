Sabato 8 Giugno 2024, 00:20

Nell'attesa del futuro, si riparte dal presente. Da Stefano Capozucca. Il direttore sportivo rimane. Dopo quindici giorni di riflessione, l'amarezza della retrocessione è sbollita. Resta lui, l'uomo mercato delle Fere, anche in serie C. Dopo un primo incontro otto giorni prima solo interlocutorio e un'altra settimana passata a riflettere, ha incontrato il presidente Nicola Guida mercoledì sera. Il colloquio è stato fruttuoso e la mattina dopo si è divulgata la notizia della sua permanenza, confermata dal presidente stesso. Capozucca direttore sportivo, con Giuseppe D'Aniello che resta come direttore operativo gestionale. A dimostrazione che non ci sono (o sono state superate) divergenze tra i due, come si vociferava in questi giorni. Ma accanto al diesse, prende peso la figura di Carlo Mammarella. All'ex calciatore e ora dirigente, dopo la passata stagione nel settore giovanile, verrà proposto un compito specifico proprio nella diretta collaborazione con Capozucca.

Definiti questi aspetti, il prossimo passo è la scelta dl'allenatore. Ezio Capuano resta un profilo da considerare, ma alla fine potrebbe restare al Taranto. Ci sono anche Leonardo Semplici, Marco Marchionni e Alessandro Dal Canto, mentre si raffredda l'ipotesi Christian Bucchi. C'è anche un calciomercato che incombe, per costruire la nuova squadra per la serie C. Ma le attenzioni sono rivolte anche all'aspetto del futuro societario. Guida continua i suoi contatti con i gruppi, da coinvolgere intanto per una società di scopo legata alla realizzazione e gestione del nuovo stadio Liberati. Trattativa ben avviata con un gruppo la cui identità è ancora avvolta nel vincolo di riservatezza, mentre il soggetto finanziario con capitali spagnoli resta sempre vigile. Incontri e contatti nelle ultime ore e possibili nuovi sviluppi nelle prossime. Dalla possibilità di trovare nuovi soci per lo stadio fino a coinvolgerli per rilevare la società, o prenderne delle quote, il passo può essere poi breve.

Gli interessi ci sarebbero pure. Si fanno però i conti con una società deprezzata dopo la retrocessione, con un parco giocatori impoverito e con le ultime due mensilità da versare. Oltre a questo, però, ci sono anche altre situazioni da definire meglio. C'è, ad esempio, quello legato a un pregresso che si aggirerebbe sui 4 milioni di euro (cifra, però, non confermata). C'è, inoltre, la spada di Damocle di un paio di cause. Una è quella con l'ex direttore sportivo Luca Leone, già terminata. Una è quella con Massimo Ferrero, che l'estate scorsa aveva operato in fase di passaggio societario venendo anche a Terni, successivamente allontanato da Guida. Era pure tornato in sede a fine estate avanzando diritti legati a un contratto del quale diceva di avvalersi, ma si era sempre visto chiudere tutte le porte. I tifosi, però, ora vogliono chiarezza e sperano che Guida, o chi per lui, dica ufficialmente cosa sta avvenendo. C'è la presa di posizione del gruppo "1925" con una lettera aperta via social media, nella quale si chiede al presidente di uscire allo scoperto e dire chiaramente quali sono i programmi, chi sarà l'allenatore e se ci sono o meno reali trattative per il passaggio di proprietà. Parlerà mercoledì, probabilmente. In conferenza stampa.