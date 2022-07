Martedì 26 Luglio 2022, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 27 Luglio, 00:15

Dopo il ritorno di Bogdan, ecco pure quello di Capanni, mentre Falletti, in allenamento, è tornato a calciare il pallone e anche a fare gol nella partitina con gli altri. La Ternana punta a completare la sua rosa, ma per farlo si affida anche ai cavalli di ritorno. Quelli di ritorno e pure quelli di rientro. Quando i nuovi acquisti te li puoi fare in casa, oppure richiamando chi già c'è stato. Nel caso dei cavalli di ritorno, l'ultima novità in ordine di tempo è data da Gabriele Capanni. Si è rivisto anche lui, in allenamento con gli altri. L'anno scorso era arrivato di questi tempi, in prestito dal Milan, ma un complicato problema fisico lo aveva costretto a restar fermo praticamente tutto l'anno. Unica apparizione in campo, all'ultima giornata ad Ascoli, cinque minuti giocati nel finale di gara. Una volta tornato al Milan per fine prestito, la Ternana ha lavorato per riprenderlo. Ora è arrivato l'accordo sia con lui che con il Milan. Capanni dovrebbe arrivare, stavolta, a titolo definitivo. Le società sono allo scambio dei documenti e per l'annuncio è questione di ore. Capanni è un giocatore nel quale Lucarelli crede molto. Dopo averlo avuto a Catania, è riuscito a portarlo a Terni. C'è da vedere, però, come sta fisicamente. Se recuprato al meglio, può giocarsi davvero le sue carte. E' un classe 2000, quindi Under, considerato da molti come un grande talento. Lunedì era tornato pure il difensore Luka Bogdan. L'anno scorso era stato a Terni in prestito con diritto di riscatto. La Ternana non lo ha riscattato nei termini previsti di giugno, ma trattando con la Salernitana lo ha poi ripreso con una formula diversa, sempre in prestito ma stavolta con un obbligo di riscatto praticamente automatico, visto che scatterà al primo punto fatto dalla Ternana nel girone di ritorno. Cesar Falletti, invece, è il cavallo di rientro. L'infortunio al legamento crociato dello scorso febbraio lo aveva tolto alla Ternana. Il recupero, lento e complesso, va avanti. Ha svolto la preparazione in gruppo con gli altri, ma facendo prevalentemente lavoro differenziato. Ieri in allenamento, però, ha strappato applausi. Durante la partitina, disputata insieme ai compagni, ha riassaggiato la gioia di un gol. Anche bello, come gol. L'applauso degli altri era per il gesto tecnico (la classe non è acqua), ma anche per la sua voglia di tornare presto in campo. Difficile che per i primi impegni ufficiali possa essere pronto, ma i progressi quotidiani sono notevoli. In attesa di qualche altro volto nuovo, che potrebbe essere quello di Ahmad Benali nei prossimi giorni (ma ora è difficilissimo), la Ternana punta pure sull'usato sicuro. Ma è usato di alto livello.