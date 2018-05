SAN GEMINI Dopo anni di chiusura, tornano ad aprirsi i cancelli del Parco della Fonte di San Gemini, sette ettari di macchia mediterranea restituiti al pubblico grazie al lavoro dei volontari della locale Pro Loco e di altre associazioni che hanno dato il proprio sostegno. Tre le giornate di inaugurazione del programma della stagione estiva, che proseguirà fino al primo settembre tra incontri musicali, d'arte, cultura, poesia, danza tra venerdì primo giugno e domenica. «Da tempo sognavo di rivedere aperto il Parco della Fonte di San Gemini - ha detto il presidente della Pro Loco, Lucio Lunelia - e grazie al contributo dei giovani di San Gemini e di tanti altri volontari, è diventato realtà. Siamo finalmente riusciti a restituire alla comunità di San Gemini e a tutti gli amanti del verde un'area così vasta e ricca di potenzialità salutistiche e ricreative». Il parco si estende su una superficie di circa 70.000 metri quadri di pineta, querce secolari ed altre piante autoctone. La sua valorizzazione risale al 1889 e coincide con l'inizio della produzione e commercializzazione a carattere industriale dell'acqua minerale Sangemini

Si parte il primo giugno alle 10 con l'apertura dei cancelli,dopo la cerimonia dalle 17 alle 18 e 30 aperitivo con musica con esibizione dei piccoli sbandieratori, ore 21 Woodenpark live show di David Roncetti, con RECONDITE, RADIO SLAVE e ROLAND APPEL. Il 2 giugno 10 apertura cancelli, ore 13 pranzo con pic-nic, dalle 17:30 alle 18:30 aperitivo con selezioni musicali. Ore 21:00 Degustazioni musicali presenta l'artista COLAPESCE in concerto alle 24:00, dj set by FEDERICO CASSETTA;

Il 3 giugno si apre alle 10, ore 12, mostra mercato di prodotti km 0 di MERCATO BRADO, ore 18:00 incontro a tema "La ricchezza del Parco", di Chiara Ronchini e Crac. Ore 20:00 concerto dell’artista sangeminese BLANKET FORT. «Da tempo sognavo di rivedere aperto il Parco della Fonte di San Gemini, un luogo a cui sono legati tutti i ricordi della mia infanzia - afferma il Presidente della Pro Loco Lucio Lunelia. – Grazie al contributo dei Giovani di San Gemini e di tanti altri volontari, il sogno è diventato realtà. Siamo finalmente riusciti a restituire alla comunità di San Gemini e a tutti gli amanti del verde un’area così vasta e ricca di potenzialità salutistiche e ricreative. Per la stagione estiva - conclude il Presidente- ci aspettano eventi di vario genere, dalla musica alla danza, fino allo sport. Ospitalità e piacere di stare insieme: questa è la nostra mission!». Tutto cio’ è stato possibile grazie al lavoro costante dei componenti della Pro Loco: Lucio Lunelia, Marco Violati, Andrea Bianchi, Lucia Dominici, Alessandro Mercuri, Marta Valenti, Martina Sgrigna, Gabriele Falascino, Gaia Cannarsa e con la collaborazione di Giulia Chiodini, Andrea Leonardi.



