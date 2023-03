Trovata in casa in una pozza di sangue: giallo a San Biagio della Valle

PERUGIA - Una donna sessantenne è stata trovata morta nella tarda serata di martedì nella casa in cui viveva, a San Biagio della Valle. L'allatme al 118 è stato dato dal compagno, che a quanto raccontato l'avrebbe trovata in una pozza di sangue dopo essere rientrato in casa.

Sul corpo della donna, il personale medico sanitario avrebbe ritrovato alcune ferite e immediatamente sono stati arrivati i carabinieri. Sul posto i militari di Marsciano, in stretto collegamento con i colleghi della compagnia di Todi e quelli del reparto operativo di Perugia e sotto il coordinamento della procura di Spoleto.

I militari hanno sentito l'uomo e alcune persone vicine di casa. Indagini a tutto campo ma non si esclude l'ipotesi di un malore improvviso che avrebbe provocato la caduta.